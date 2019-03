Geldstrafe für Duisburg-Trainer Lieberknecht

Frankfurt/Main (SID) - Trainer Torsten Lieberknecht vom abstiegsbedrohten Zweitligisten MSV Duisburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt worden.

Lieberknecht muss 2000 Euro Geldstrafe bezahlen © SID

Lieberknecht war am 21. Spieltag bei der 0:1-Niederlage bei der SpVgg. Greuther Fürth in der 85. Minute von Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) aus dem Innenraum verwiesen worden. Der 45-Jährige war im Anschluss an eine Strafstoßentscheidung reklamierend auf das Spielfeld gelaufen. Fürths Stürmer Daniel Keita-Ruel verwandelte den Elfmeter zum Sieg der Gastgeber. Lieberknecht hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.