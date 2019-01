Geldstrafen für Hoffenheim, HSV und Paderborn

Frankfurt/Main (SID) - Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim sowie die beiden Zweitligisten Hamburger SV und SC Paderborn sind wegen unsportlichen Verhaltens vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Geldstrafen belegt worden. Hoffenheim muss 1000 Euro zahlen, der HSV 11.400 Euro und Paderborn 1440 Euro. Alle drei Urteile sind rechtskräftig.

Das Sportgericht des DFB bittet den HSV zur Kasse © SID

In der Partie zwischen der TSG und dem VfL Wolfsburg wurden am 8. Dezember 2018 pyrotechnische Gegenstände im Hoffenheimer Fanblock abgebrannt, genauso wie im Zuschauerbereich der Hamburger bei der Begegnung bei Erzgebirge Aue am 10. November. Vor Anstoß des DFB-Pokalspiels bei der BSG Chemie Leipzig am 30. Oktober 2018 zündeten Paderborner Zuschauer ein bengalisches Feuer und einen Rauchtopf, weswegen die Partie verspätet angepfiffen wurde.