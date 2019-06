Geldstrafen für Mainz und Hoffenheim

Frankfurt/Main (SID) - Die Bundesligisten FSV Mainz 05 und TSG Hoffenheim sind vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) jeweils wegen Fehlverhaltens ihrer Anhänger mit Geldstrafen belegt worden. Mainz wurde zu einer Strafe in Höhe von 21.000 Euro verurteilt, wovon der Verein bis zu 7000 Euro für sicherheitstechnische und infrastrukturelle Maßnahmen verwenden kann. Hoffenheim muss 10.000 Euro Strafe zahlen.

Die Polizei durchsucht Wohnungen von Mainzer Ultras © SID

Vor Beginn und während des Bundesligaspiels bei Hannover 96 am 27. April zündeten Mainzer Zuschauer insgesamt mindestens 21 pyrotechnische Gegenstände. In der 51. Minute des Bundesligaspiels in Mainz am 18. Mai wurden im Hoffenheimer Zuschauerbereich mindestens zehn Bengalische Feuer abgebrannt.