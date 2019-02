Gelungene Champions-League-Generalprobe für Juve

Turin (SID) - Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat eine erfolgreiche Champions-League-Generalprobe gefeiert. Fünf Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei Atletico Madrid (Mittwoch) siegte der weiter ungeschlagene Titelverteidiger mit seinen deutschen Legionären Sami Khedira und Emre Can gegen Abstiegskandidat Frosinone Calcio 3:0 (2:0). Turin baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SSC Neapel vorläufig auf 14 Punkte aus.

Die Alte Dame gewann souverän mit 3:0 gegen Frosinone © SID

Juves Erfolg zeichnete sich schon früh ab. Kurz nach Paulo Dybalas Führungstor (6.) erhöhte Leonardo Bonucci (17.) vorentscheidend. Superstar Cristiano Ronaldo (63.) sorgte mit seinem 19. Saisontreffer für den Endstand.