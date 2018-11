Gelungener Auftakt in London: Zverev bezwingt Cilic

London (SID) - Alexander Zverev hat nach einem hart erkämpften Auftaktsieg Kurs auf das Halbfinale beim ATP-Saisonfinale in London genommen. Der 21 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg setzte sich im ersten Match der Gruppe "Guga Kuerten" gegen Marin Cilic aus Kroatien nach 2:06 Stunden 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) durch.

Aleander Zverev gewann gegen Marin Cilic mit 7:6, 7:6

Am Abend spielen der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) und John Isner (USA) gegeneinander. Zverev trifft in seinem zweiten Match am Mittwoch auf den Sieger der Partie. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren sich für das Halbfinale am Samstag.

Für Zverev war es bei seiner zweiten Teilnahme am Turnier der acht Saisonbesten der zweite Sieg. Im vergangenen Jahr war er bei seinem Debüt in London mit zwei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden. Gegen Cilic gewann Zverev bereits zum sechsten Mal im siebten Duell.