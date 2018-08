Gemischte Freistilstaffel mit Rekordzeit ins Finale

Glasgow (SID) - Die gemischte Freistil-Staffel ist bei ihrer Premiere über 4x200 m in deutscher Rekordzeit ins EM-Finale geschwommen. Das Quartett mit Jacob Heidtmann (Hamburg), Marius Zobel (Magdeburg), Revo Foos (Darmstadt) und Isabel Gose (Heidelberg) schlug im Vorlauf in 7:35,16 Minuten auf Platz drei an.

Die gemischte Staffel um Heidtmann steht im EM-Finale © SID

Es war das erste Mal, dass eine DSV-Staffel in dieser Disziplin an den Start ging. Der Wettbewerb feiert im Tollcross International Swimming Center von Glasgow seine internationale Premiere. Insgesamt nahmen nur neun Staffeln teil.