Gensheimer vor Vertragsverlängerung bei PSG: "Es gibt Signale"

Stuttgart (SID) - Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer wird wohl über 2019 hinaus für den französischen Handballmeister Paris Saint-Germain auflaufen. "Es gibt Signale, dass der Verein mit mir verlängern will. Wenn das EM-Turnier vorbei ist, werden wir sprechen", sagte der Linksaußen im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Mittwochsausgabe).

Neuer Vertrag: Gensheimer will nach der EM entscheiden © SID

Der 31-Jährige, der 2016 von den Rhein-Neckar Löwen zum Starensemble aus der französischen Hauptstadt gewechselt war, fühlt sich im Hexagon mehr geachtet als in der Heimat. "Du wirst in Frankreich als Sportler anders wahrgenommen, dir stehen alle Türen offen", sagte Gensheimer und führte aus: "Dieser Neidfaktor ist in Frankreich nicht da. In Deutschland wirst du als Sportler oft abgestempelt als einer, der nichts gelernt hat."

Das Projekt Titelverteidigung bei der EM in Kroatien (12. bis 28. Januar) geht der gebürtige Mannheimer mit verhaltenem Optimismus an: "Wir gehören zum Favoritenkreis dazu, und wir wollen zumindest das Halbfinale erreichen. Aber die Leistungsdichte in der Weltspitze ist so eng, da gehört auch das Quäntchen Glück dazu."