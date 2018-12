Genügend Schnee: Grünes Licht für die Vierschanzentournee

Bischofshofen (SID) - Die Austragung der 67. Vierschanzentournee der Skispringer rund um den Jahreswechsel ist gesichert. "Wir haben an allen vier Austragungsorten genügend Schnee und beginnen bereits mit der Präparierung der Schanzen", teilte Tournee-Präsident Johann Pichler (Bischofshofen) am Dienstag mit.

Die Austragung der Vierschanzentournee ist gesichert © SID

Das alljährliche Schanzen-Spektakel beginnt am 29. Dezember in Oberstdorf, es folgen die Stationen Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar). Auch in diesem Winter erwarten die Organisatoren bei den Wettkämpfen insgesamt über 100.000 Zuschauer.

Klare Favoriten gibt es nicht. In den bisherigen Saisonspringen gab es einige Premierensieger wie den Oberstdorfer Lokalmatador Karl Geiger, der am vergangenen Samstag bei der Tournee-Generalprobe im Schweizer Engelberg triumphiert hatte.

Letzter deutscher Gesamtsieger war Sven Hannawald, der 2001/02 als erster Springer alle vier Tournee-Wettbewerbe gewann. Dieses Kunststück konnte erstmals Olympiasieger Kamil Stoch bei der vergangenen Austragung wiederholen. In der laufenden Saison ist der Pole noch ohne Weltcup-Erfolg.