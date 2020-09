"Gerechtigkeitsfrage" - Özdemir kritisiert Profigehälter

Mannheim (SID) - Für eine Begrenzung von Spielergehältern im Profifußball hat sich der Grünen-Politiker Cem Özdemir ausgesprochen. "Da ist mittlerweile vieles außer Rand und Band, es stellt sich einfach die Gerechtigkeitsfrage", sagte der 54-Jährige im Interview mit dem Mannheimer Morgen.

Cem Özdemir ist für eine Begrenzung von Spielergehältern © SID

Özdemir wurde kürzlich von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in die "Taskforce Zukunft Profifußball" berufen. In diesem Gremium will er sich auch für eine Demokratisierung des Profifußballs stark machen: "Das Spiel und die Vereine gehören den Fans. Wir haben da einen nationalen Reformbedarf, aber auch eine europäische Dimension."