German Masters: Devos gewinnt Großen Preis von Stuttgart

Stuttgart (SID) - Springreiter Pieter Devos hat zum zweiten Mal in Folge den Großen Preis von Stuttgart gewonnen. Der belgische Vorjahressieger setzte sich am Sonntag im Sattel von Apart im Stechen durch. Das Paar legte in 45,35 Sekunden den schnellsten Nullfehlerritt hin und sicherte sich einen Mercedes im Wert von 80.000 Euro.

Der Belgier Pieter Devos gewinnt in Stuttgart © SID

"Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder gewinnen konnte", sagte Devos im SWR. In der Hans-Martin-Schleyer-Halle kam Steve Guerdat (Schweiz/45,87 Sekunden) mit Venard de Cerisy auf den zweiten Platz. Dritter wurde Scott Brash (Großbritannien/46,05 Sekunden) mit Hello Senator. Bester Deutscher wurde Philipp Weishaupt (43,63 Sekunden) auf Che Fantastica mit Rang fünf.

Das Turnier in Stuttgart ist eine von 14 Stationen in diesem Winter und neben Leipzig (16. bis 19. Januar 2020) das einzige Weltcup-Turnier in Deutschland. Das Weltcup-Finale mit den besten Vertretern findet vom 15. bis 19. April 2020 im Spielerparadies Las Vegas/USA statt.