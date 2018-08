Gesäßmuskelzerrung: Schwegler-Einsatz für 96 gegen BVB gefährdet

Hannover (SID) - Wegen einer Gesäßmuskelzerrung droht beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 vor dem ersten Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) gegen Borussia Dortmund der Ausfall von Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler. "Sein Einsatz ist gefährdet", sagte 96-Trainer Andre Breitenreiter am Donnerstag über die aktuelle Situation des Schweizers.

Pirmin Schwegler bleibt Hannover 96 bis 2020 erhalten © SID

Sollte der 31-Jährige in der Partie gegen den Tabellenführer tatsächlich nicht mitwirken können, dürfte Marvin Bakalorz zum Einsatz kommen. So oder so erwartet Coach Breitenreiter eine außerordentlich schwere Aufgabe für seine Mannschaft: "Dieses Spiel ist eine extreme Herausforderung für mein Team. Da kommt große und geballte Qualität auf uns zu."