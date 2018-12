Geschäftsführer Voigt verlässt Eintracht Braunschweig

Köln (SID) - Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt wird den stark abstiegsgefährdeten Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig 2019 nach 18-jähriger Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch verlassen. Wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, führt Voigt die Geschäfte des Vereins zunächst noch bis zum 31. Januar fort und unterstützt darüber hinaus bis zum 31. März insbesondere das Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison.

Braunschweig muss ab 2019 ohne Oliver Voigt auskommen © SID

In die Ära Voigt fiel auch 2013 der Aufstieg der Eintracht in die Bundesliga. "Unter seiner Regie wurde der Verein auch strukturell nicht zuletzt durch den Aufbau des Nachwuchsleistungszentrums und den Stadionumbau für die Zukunft bestens aufgestellt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Ebel, der zeitnah einen Nachfolger kommunizieren will.

Den Braunschweigern droht in der laufenden Saison der 3. Liga der Absturz in die Regionalliga. Der deutsche Meister von 1967 belegt derzeit mit nur zehn Punkten abgeschlagen den letzten Tabellenplatz.