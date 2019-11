Gewalt gegen schwangere Freundin: Dolphins-Runningback Walton entlassen

Miami (SID) - Runningback Mark Walton ist wegen des gewalttätigen Übergriffs auf seine schwangere Lebensgefährtin mit sofortiger Wirkung von den Miami Dolphins entlassen worden. Dies bestätigte das Team aus der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL. Walton, der derzeit von der NFL wegen Drogenmissbrauchs gesperrt ist, wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt.

Die Dolphins und Mark Walton gehen getrennte Wege © SID

"Wir haben hohe Erwartungen an unsere Spieler und nehmen diesen Vorfall sehr ernst", sagte Chris Grier, General Manager der Dolphins: "Weiter werden wir uns dazu nicht äußern."

Nach Informationen des Miami Herald soll Walton (22) am Dienstagmorgen in Davie, in der Nähe von Fort Lauderdale, festgenommen worden sein. Er soll seine Freundin an eine Wand gedrückt und sie anschließend "mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen haben", zitiert die Zeitung aus dem Polizeireport.