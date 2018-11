Gewichtheben: Brandhuber mit persönlicher Bestleistung

Aschchabat (SID) - Gewichtheber Simon Brandhuber (Roding) hat bei den Weltmeisterschaften in Turkmenistan mit 146 kg im Reißen eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Dem 27-Jährigen, der in der B-Gruppe bis 67 kg an den Start ging, gelangen im Stoßen zudem 160 kg. Mit einem Zweikampfergebnis von 306 kg landete Brandhuber auf dem dritten Rang in der B-Gruppe und hat damit keine realistischen Chancen auf eine Medaille.

Brandhuber erreichte eine neue persönliche Bestleistung © SID

Kein Athlet vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) startet in der turkmenischen Hauptstadt in der leistungsstärksten A-Gruppe, in der die größten Chancen auf einen Medaillengewinn bestehen. Aussichtsreichster deutscher Starter ist Doppel-Europameister Nico Müller (Obrigheim), der in der B-Gruppe bis 81 kg antritt.