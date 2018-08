Gewichtheben: Iraner Moradi knackt Weltrekord

Jakarta (SID) - Der iranische Gewichtheber Sohrab Moradi (29) hat bei den Asienspielen im indonesischen Jakarta für einen Weltrekord gesorgt. Der Rio-Olympiasieger und Weltmeister kam am Samstag in der Klasse bis 94 kg im Reißen auf 189 kg und verbesserte so die älteste bestehende Bestmarke im Gewichtheben. 1999 hatte der Grieche Akakios Kakiasvilis 188 kg geschafft.

Sohrab Moradi stellt einen neuen Weltrekord auf © SID

Moradi, der 2013 wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden war, hält damit derzeit alle Rekorde in dieser Gewichtsklasse. Im Zweikampf liegt dieser bei 417 kg, im Stoßen bei 233 kg.