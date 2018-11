Gewichtheben: Kusterer belegt Rang 16

Aschchabat (SID) - Gewichtheberin Sabine Kusterer (Durlach) hat bei den Weltmeisterschaften in Turkmenistan den 16. Platz belegt. Der 27-Jährigen, die in der Gewichtsklasse bis 59 kg in der schwächeren B-Klasse an den Start gegangen war, gelangen im Reißen 89 kg und im Stoßen 109 kg. Mit einem Gesamtergebnis von 198 kg landete Kusterer weit hinter Siegerin Kuo Hsing-Chun aus Taipeh (237 kg).

WM in Turkmenistan: Sabine Kusterer auf Rang 16 © SID

Neben Kusterer treten vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) die Frauen Lisa Marie Schweizer (bis 64 kg) und Tabea Tabel (beide Mutterstadt, bis 76 kg) in der turkmenischen Hauptstadt an.