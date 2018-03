Gewichtheben: Schroth muss bei EM verletzt passen

Bukarest (SID) - Nina Schroth (Mutterstadt) hat bei der Gewichtheber-EM in Bukarest auf den Wettkampf der B-Gruppe in der Klasse bis 90 kg verzichten müssen. Eine im Training erlittene Rückenverletzung verhinderte einen Start der 26-Jährigen am Samstag. Das teilte ihr Verein AC Mutterstadt mit.