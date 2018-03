Gewichtheben: Schwarzbach verpasst Medaille

Bukarest (SID) - Gewichtheber Tom Schwarzbach (Speyer) hat bei der Europameisterschaft in Bukarest eine weitere Medaille für die bislang so überzeugende deutsche Mannschaft verpasst. In der Klasse bis 85 kg landete der 31-Jährige im olympischen Zweikampf mit 333 kg (148+185) auf dem fünften Platz. Europameister wurde der Georgier Rewas Dawitadse, der sich mit 353 kg (163+190) souverän vor dem Polen Kacper Klos (342) und Brandon Vautard (335) aus Frankreich durchsetzte.

Tom Schwarzbach mit Platz fünf bei der EM in Bukarest © SID

Schwarzbach kämpfte lange aussichtsreich um einen Platz auf dem Podest, bezahlte für seinen Einsatz am Ende aber auf schmerzhafte Weise: Im letzten Durchgang erlitt der Routinier eine Verletzung an der rechten Schulter, dabei hatte die Jury Schwarzbachs Versuch zu diesem Zeitpunkt bereits als ungültig gewertet.

Schwarzbach wurde im Reißen Siebter (148) und lag deutlich hinter Sieger Dawitadse. Im Stoßen belegte er den fünften Rang (185), hier war der Gesamtdritte Vautard (191) am stärksten. In beiden Wettbewerben gelang dem Deutschen jeweils nur ein gültiger Versuch.

Am Donnerstag hatte Nico Müller (Obrigheim) in der Klasse bis 77 kg überrascht und die Goldmedaillen im Zweikampf sowie im Stoßen geholt. Am Mittwoch hatte Robert Joachim (Berlin) der deutschen Auswahl bereits einen erfolgreichen Start in die EM beschert. Mit Silber im Zweikampf und Bronze im Stoßen konnte der 31-Jährige in der Klasse bis 69 kg seine gute Leistung aus dem Vorjahr wiederholen.