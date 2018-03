Gewichtheber Joachim gewinnt Silber und Bronze bei EM

Bukarest (SID) - Robert Joachim (Berlin) hat mit Silber und Bronze bei der EM in Bukarest das erste Edelmetall für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) geholt und seine gute Leistung aus dem Vorjahr bestätigt. In der Klasse bis 69 kg kam der 31 Jahre alte Joachim im olympischen Zweikampf mit 311 kg auf Platz zwei. Im Stoßen sicherte er sich mit 173 kg zusätzlich die Bronzemedaille.

Robert Joachim holt zwei Medaillen für die Gewichtheber © SID

Europameister wurde in allen drei Disziplinen der favorisierte Albaner Briken Calja mit einer Zweikampfleistung von 321 kg (146 kg im Reißen, 175 kg im Stoßen). Joachim war der erste von insgesamt vier deutschen Hebern, die in der rumänischen Hauptstadt auf Medaillen hoffen. Für die Frauen geht Nina Schroth in der B-Gruppe der Klasse bis 90 kg an den Start.