Gewichtheber-WM: Müller gewinnt B-Gruppe

Aschchabat (SID) - Doppel-Europameister Nico Müller (Obrigheim) hat bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften in der neuen Gewichtsklasse bis 81 kg den Sieg in der B-Gruppe geholt. In Aschkabat/Turkmenistan kam der 25-Jährige auf ein Zweikampfergebnis von 348 kg (156 Reißen + 192 Stoßen). Max Lang (Chemnitz) wurde Fünfter (339/154+185).

Nico Müller setzt sich in der B-Gruppe durch © SID

Die stark besetzte A-Gruppe tritt erst am Nachmittag an. Danach steht fest, welche Plätze die deutschen Athleten belegen. Müller hatte Ende März bei der EM in Bukarest Gold im olympischen Zweikampf sowie im Stoßen geholt.