Gewichtheber-WM: Müller gewinnt B-Gruppe und wird Siebter

Aschchabat (SID) - Doppel-Europameister Nico Müller (Obrigheim) hat bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften in der neuen Gewichtsklasse bis 81 kg den siebten Platz im Gesamtklassement belegt. Der 25-Jährige gewann in Aschgabat/Turkmenistan die B-Gruppe mit einem Zweikampfergebnis von 348 kg (156 Reißen+192 Stoßen), wurde allerdings von sechs Hebern der A-Gruppe übertroffen. Gold ging an Lyu Xiaojun (China) vor Mohamed Mahmoud (Ägypten) und Li Dayin (China).

Kam nicht an seine Bestform heran: Nico Müller © SID

Max Lang (Chemnitz) wurde Gesamt-Zwölfter (339/154+185), in der B-Gruppe war er Fünfter geworden. Müller hatte Ende März bei der EM in Bukarest Gold im olympischen Zweikampf sowie im Stoßen geholt, allerdings hatten dort zahlreiche Topnationen wegen Dopingsperren gefehlt.