Gibraltar feiert zweiten Sieg seiner Fußball-Geschichte

Gibraltar (SID) - Fußballzwerg Gibraltar hat mit einem Sieg im Testspiel gegen Lettland für eine kleine Sensation gesorgt. Mit dem 1:0 (0:0) feierte die Nationalmannschaft von Trainer Jeff Wood nicht nur den zweiten Erfolg ihrer Fußball-Geschichte überhaupt, sondern auch den ersten Triumph im heimischen Victoria Stadium. Goldener Torschütze war Liam Walker, der in der 89. Minute für die Entscheidung sorgte.

Gibraltar siegt im Testspiel 1:0 gegen Lettland © SID

Zum ersten Mal hatte Gibraltar im Juni 2014 gegen Malta (1:0) in Portugal ein offizielles Testspiel gewonnen. Das Team hatte in den ersten Jahren seit der Aufnahme durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) 2013 seine Spiele in Faro ausgetragen.