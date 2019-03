"Gibt keine Ausreden": HSV peilt Heimsieg gegen Fürth an

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV will mit einem Heimsieg im Montagsspiel (20.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz aufrücken. "Wir sind uns der Bedeutung des Spieles bewusst. Jetzt gibt es keine Ausreden, wir brauchen eine Topleistung", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Will die Herbstmeisterschaft bestätigen: Hannes Wolf © SID

Nach nur sieben Punkten aus den letzten sechs Spielen waren die Hamburger am Freitag durch den Sieg von Union Berlin (2:0 bei Holstein Kiel) auf den Relegationsplatz abgerutscht. Auch die Nerven würden jetzt eine Rolle spielen, sagte Wolf: "Wir wollen uns am Fußball festhalten, an den Inhalten und Abläufen. Das ist das Einzige, was hilft, wenn der Druck steigt."

Der HSV geht in Bestbesetzung in die Partie. Auch Kapitän Aaron Hunt kehrt nach auskuriertem Muskelfaserriss zurück ins Team. "Wir brauchen ihn auf dem Platz. Sein Ausfall hat uns schon getroffen. Daher hoffen wir, dass er jetzt gesund bleibt und uns direkt wieder helfen kann – mit seiner Ruhe am Ball und seinen klugen Pässen", sagte Wolf.

Unter dem Coach, der im Herbst Christian Titz abgelöst hatte, ist der HSV zu Hause noch ungeschlagen. Fünf von sechs Liga-Heimspiele mit Wolf an der Seitenlinie gewannen die Rothosen, einmal spielten sie Remis.