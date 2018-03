Gienger würdigt deutsche Behindertensportler: "Vorbild und Vorkämpfer"

Pyeongchang (SID) - Der ehemalige Weltklasseturner Eberhard Gienger, sportpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat die deutschen Behindertensportler bei den Paralympics in Pyeongchang in höchsten Tönen gelobt. Sie seien "wahre Vorbilder und Vorkämpfer für eine stärkere Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe", sagte er.

Eberhard Gienger lobt deutsche Behindertensportler © SID

Die Paralympics würden "idealtypisch verdeutlichen", fügte Gienger an, "dass Einschränkungen überwunden und hohe Ziele erreicht werden können, wenn alle zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Unsere Paralympioniken sind wichtige Multiplikatoren für den Sport von Menschen mit Behinderungen in Deutschland." Deshalb müsse man den paralympischen Spitzen- und Breitensport in Deutschland "langfristig fördern und weiterentwickeln".

Trotz einer positiven Entwicklung, so Gienger weiter, "sind wir auf dem Weg in Richtung einer inklusiven Gesellschaft aber noch lange nicht am Ziel. Der Sport von Menschen mit Behinderungen gehört deshalb noch stärker in die Mitte der Gesellschaft gestellt."