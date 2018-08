Gierisch holt EM-Silber im Dreisprung

Berlin (SID) - Dreispringerin Kristin Gierisch hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin die Silbermedaille gewonnen. Die 27 Jahre alte Hallen-Europameisterin musste sich am Freitagabend mit persönlicher Bestleistung von 14,45 m nur der Griechin Paraskevi Papahristou (14,60) geschlagen geben. Bronze ging an Ana Peleteiro (Spanien/14,44). Nele Eckhardt (Göttingen/14,01) kam auf Platz zehn.

Kristin Gierisch wird Vize-Europameisterin © SID

Es war die erste Medaille überhaupt für eine deutsche Dreispringerin bei einer großen Freiluft-Meisterschaft, zuvor waren DLV-Athletinnen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften stets leer ausgegangen.