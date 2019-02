Gierisch mit Dreisprung-Hallenrekord

Chemnitz (SID) - Lokalmatadorin Kristin Gierisch hat beim Hallenmeeting in Chemnitz einen deutschen Dreisprung-Hallenrekord aufgestellt. Eine Woche vor der DM in Leipzig sprang die 28-Jährige 14,59 m und verbesserte damit die bisherige Bestmarke der Jenaerin Katja Demut von 2011 um zwölf Zentimeter. Gierisch, Hallen-Europameisterin von 2017, hatte erst in der Vorwoche in Karlsruhe mit 14,31 m eine nationale Hallen-Jahresbestleistung erzielt.