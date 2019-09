Gilbert mit zweitem Etappensieg - Roglic verliert viel Zeit auf Quintana

Köln (SID) - Der Gesamtführende Primoz Roglic ist auf der 17. Etappe der Spanien-Rundfahrt mit einem blauen Auge davongekommen. Der Slowene verlor auf dem kurios verlaufenen Teilstück über 219,6 km nach Guadalajara 5:29 Minuten auf seinen Konkurrenten Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar), der sich mit nun 2:24 Minuten Rückstand auf Platz zwei der Gesamtwertung vorschob. Quintana gehörte wie Sieger Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), der seine zweite Etappe bei der diesjährigen Vuelta gewann, zu einer großen Ausreißergruppe.

Gilbert setzte in einer großen Ausreißergruppe durch © SID

"Es liegt an mir, in einer solchen Situation da zu sein. Ich habe einen Fehler gemacht, und war nicht da, wo ich sein sollte", sagte Roglic bei Eurosport: "Die Mannschaft hat mich gerettet, und am Ende war ich noch in einer einigermaßen guten Position. Man macht Fehler, aber dann muss man jetzt die Lehren auch die daraus ziehen."

Die Spitzengruppe, zu der auch Nikias Arndt, Max Walscheid (beide Sunweb) und Jonas Koch (CCC Team) gehörten, hatte sich an einer Windkante abgesetzt. Das Hauptfeld brach anschließend mehrfach auseinander, bis nur noch eine Verfolgergruppe mit vielen Favoriten übrig blieb, die aber auf der äußerst schnell gefahrenen Etappe nicht mehr an die Ausreißer heran kam. "Ich habe so etwas in den 17 Jahren meiner Karriere noch überhaupt nicht erlebt. Das war eine verrückte Etappe", sagte Gilbert.

Am Donnerstag steht eine weitere Bergetappe über 177,5 km zwischen Colmenar Viejo und Becerril de la Sierra mit vier Anstiegen der ersten Kategorie und einem kurzen Schlussanstieg an. Die Vuelta endet am Sonntag in Madrid.