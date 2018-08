Ginter: Profi-Fußballer dürfen "zu Hause nicht den König spielen"

Köln (SID) - Nationalspieler Matthias Ginter (24) hat zugegeben, dass man als Fußball-Profi manchmal den Bezug zur Außenwelt verliere. Dem Deutschlandfunk sagte der Spieler von Borussia Mönchengladbach, er versuche nach den Spieltagen "so gut wie möglich, die Blase zu verlassen".

Ginter will neben dem Platz bodenständig bleiben © SID

Im Bundesliga-Alltag müsse man sich um nichts kümmern, trotzdem dürfe man zu Hause "nicht den König spielen, sondern muss sich dann schon wieder ordentlich eingliedern", sagte Ginter. Der Weltmeister von 2014 hat in der Jugend von seinen Eltern und in der Freiburger Fußballschule vorgelebt bekommen, "dass es auch andere Werte gibt, als nur auf dem Platz". Dazu gehören für Ginter Bodenständigkeit, Demut, und Dankbarkeit, für das, was er habe.