Ginter mit Gesichtsverletzung ins Krankenhaus

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter ist am Sonntagabend mit einer möglicherweise schweren Gesichtsverletzung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus eingeliefert worden. Der Weltmeister von 2014 zog sich die Blessur in der Bundesligapartie zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 in der 37. Minute bei einem Zusammenprall mit Noah Joel Sarenren Bazee zu.

Matthias Ginter verletzte sich gegen Hannover im Gesicht © SID

Die Partie musste anschließend minutenlang unterbrochen werden. Der 24-jährige Ginter wurde nach seiner Auswechslung zunächst rund zehn Minuten in einem Krankenwagen behandelt, laut Sky waren seine Ehefrau Christina und seine Eltern an seiner Seite. Anschließend wurde er in die Klinik gebracht.

Sarenren Bazee konnte im Gegensatz zu Ginter zunächst weiterspielen, musste dann aber kurz vor der Pause beim Spielstand von 1:2 aus Hannoveraner Sicht wegen seiner Verletzung ebenfalls das Feld vorzeitig verlassen.