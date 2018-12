Gipfel in der Basketball-Bundesliga: Bayern im Dauerstress

München (SID) - Meister gegen Vizemeister, Tabellenführer gegen den ärgsten Verfolger: Am Sonntag (17.00/Telekom Sport) kommt es in der Basketball Bundesliga (BBL) zum ersten Gipfel dieser Saison zwischen Doublesieger Bayern München und Herausforderer Alba Berlin. Während die Münchner im Dauerstress sind, rief Aito Garcia Reneses, Trainer des Hauptstadt-Klubs, für sein Team eine "Woche der Wahrheit" aus.

Die Bayern wollen die Tabellenführung verteidigen © SID

"Gegen solche starke Gegner siehst du immer am besten, wo du selbst stehst", sagte der Spanier, der mit seinem Team eine Woche später erneut nach Bayern reisen muss. Dann zum Pokal-Viertelfinale. Alba sinnt auf Revanche, nachdem der Gegner in der vergangenen Spielzeit sowohl im Pokalendspiel als auch im Finale der Bundesliga-Play-offs knapp die Oberhand behalten hatte. "Unser Duell gegen die Bayern hat natürlich eine Vorgeschichte, die schon in den Köpfen ist", sagte Alba-Profi Luke Sikma: "Aber wir spielen jetzt eine ganz neue Saison."

Ein kleiner Vorteil für die Berliner könnte die enorme Termin-Hatz des in der Liga noch ungeschlagenen Kontrahenten werden. Inklusive des EuroLeague-Duells gegen Zalgiris Kaunas an diesem Freitag (20.30 Uhr/Telekom Sport) bestreitet der FC Bayern bis zum Jahresende noch acht Partien. Vor dem zweiten Kräftemessen mit Alba am Sonntag kommender Woche stehen Auftritte bei Armani Mailand und gegen Real Madrid an.

"Es wäre falsch, in diesem heftigen Monat schon voreilig an das übernächste Spiel zu denken", sagte Bayern-Kapitän und Nationalspieler Danilo Barthel: "Wir werden uns nur auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Wenn wir es so angehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das Beste draus machen."