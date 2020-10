Giro: Guerreiro gewinnt neunte Etappe - Almeida bleibt im Rosa Trikot

Köln (SID) - Der portugiesische Radprofi Ruben Guerreiro hat die neunte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der 26-Jährige (EF Pro Cycling) setzte sich am Sonntag nach 208 km zwischen San Salvo und Roccaraso im Sprint gegen Jonathan Castroviejo (Spanien/Ineos Grenadiers) durch. Mikkel Bjerg (Dänemark/UAE-Team Emirates) kam als Dritter ins Ziel.

Radprofi Ruben Guerreiro gewinnt die neunte Etappe © SID

Die deutschen Fahrer spielten für den Ausgang der Etappe und in der Gesamtwertung weiter keine Rolle. Nico Denz (Waldshut-Tiengen/Sunweb) kam als bester Deutscher mit 7:21 Minuten Rückstand als 54. ins Ziel. Im Rosa Trikot des Gesamtführenden bleibt der Portugiese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), er hat nun allerdings nur noch 30 Sekunden Vorsprung auf den neuen zweitplatzierten Niederländer Wilco Kelderman (Sunweb) und 39 auf den Spanier Pello Bilbao (Bahrain-McLaren).

Am Montag steht ein Ruhetag an. Die Italien-Rundfahrt endet nach insgesamt 21 Etappen am 25. Oktober, den Abschluss bildet ein Einzelzeitfahren.