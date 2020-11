Gislason wünscht sich vor Spiel in Estland "mehr Geduld"

Köln (SID) - Nach dem holprigen Start in die EM-Qualifikation hat Bundestrainer Alfred Gislason vor dem zweiten Spiel der Handball-Nationalmannschaft am Sonntag (15.15 Uhr/ZDF) in Estland klare Trainingsschwerpunkte gesetzt. "Wir haben uns hauptsächlich dem Angriff gewidmet. Wir haben versucht, mehr Geduld reinzubringen", sagte der Isländer.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason © SID

Beim Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) am Donnerstag, Gislasons Debüt, hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor allem in der ersten Halbzeit enttäuscht. "Es hat uns alle ein bisschen überrascht, wie viele Fehler wir gemacht haben", sagte Gislason rückblickend.

Da im aktuellen Länderspielfenster nur wenige Trainingseinheiten mit der Mannschaft möglich sind, hat Gislason versucht "nicht zu viel Neues einzubauen. Sonst wird es zu überladen. Wir sind Schritt für Schritt durchgegangen, wie wir spielen wollen."

Am Samstag war die DHB-Auswahl nach Tallinn geflogen. DHB-Sportvorstand Axel Kromer ist trotz des schwierigen Starts optimistisch: "Ich bin bester Dinge, die Jungs haben die Reise sehr fokussiert angetreten."