Gjasula überflügelt Hajto: Ligarekord mit 17 Gelben Karten

Paderborn (SID) - Mittelfeldspieler Klaus Gjasula (30) vom Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn hat einen Rekord für die meisten Gelben Karten in einer Saison aufgestellt. Der SCP-Akteur erhielt am 31. Spieltag im Spiel gegen Werder Bremen seine bereits 17. Verwarnung in dieser Spielzeit.

Klaus Gjasula (l.) erhielt seine 17. Gelbe Karte © SID

Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) zeigte Gjasula in der 32. Minute Gelb, nachdem der Paderborner mit einer Grätsche gegen Joshua Sargent klar zu spät gekommen war. Damit überflügelte er Tomasz Hajto auf, der 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg 16 Gelbe Karten kassiert hatte.