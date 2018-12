Gladbach: Hinrunden-Aus für Raffael - Stindl für Nürnberg fraglich

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss mindestens bis zum Start der Rückrunde auf den Brasilianer Raffael (33) verzichten. Der Offensivallrounder erlitt im Spiel bei der TSG Hoffenheim (0:0) einen Schlüsselbeinbruch und wurde am Sonntag in Heidelberg operiert. Das teilte der Verein am Sonntagmittag mit.

Raffael musste in der 84. Minute verletzt vom Platz © SID

Kapitän Lars Stindl zog sich eine Innenband- und Kapselverletzung im linken Sprunggelenk zu. Ob er im Heimspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg zum Einsatz kommt, soll am Montag entschieden werden. Stindl (30) war wegen eines Risses der Syndesmose monatelang ausgefallen und hatte deshalb auch die WM in Russland verpasst.

Jonas Hofmann und Christoph Kramer sind für das Spiel gegen Nürnberg nach Ansicht von Trainer Dieter Hecking noch keine Option. "Wir müssen nun nochmal den Kopf nach unten nehmen und alles reinfeuern", sagte Hecking mit Blick auf das kommende Spiel.