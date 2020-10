Gladbach: Lazaro im Training - Benes noch nicht fit

Mönchengladbach (SID) - Neuzugang Valentino Lazaro ist ins Training von Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt, für das Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ist der österreichischen Nationalspieler aber noch keine Option. "Er wird heute das erste Mal leichtes Mannschaftstraining machen, ist aber noch nicht spielfähig. Er ist besser, wenn er hier bleibt und fleißig arbeitet", sagte Trainer Marco Rose am Dienstag.

Lazaro (24) war im Sommer aus Mailand an den Niederrhein gewechselt und kennt den kommenden Gegner bestens. "Klar haben wir auch über Inter und ein paar Herangehensweisen gesprochen. Es macht Freude, mit ihm über Fußball zu sprechen", sagte Rose. Lazaro hatte in der Vorbereitung einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten und bislang noch kein Pflichtspiel absolviert.

Nicht mit nach Italien flog zudem Laszlo Benes. "Lazi ist noch keine Option. Er hat eine Trainingswoche hinter sich, die in Ordnung war", sagte Trainer Marco Rose wenige Stunden vor dem Abflug. Benes hatte eine Sprunggelenkverletzung erlitten.