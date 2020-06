Gladbach: Strobl wechselt nach Augsburg - auch Johnson geht im Sommer

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach trennt sich im Sommer von Tobias Strobl und Fabian Johnson. "Tobias Strobl hat uns darüber informiert, dass er zum FC Augsburg wechseln möchte. Bei Fabian Johnson haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern werden", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf der Vereinswebseite.

Tobias Strobl zieht es nach der Saison zum FC Augsburg © SID

Strobl spielte in dieser Bundesliga-Saison zehn Mal für die Fohlen, in drei Partien stand der 30-Jährige in der Startelf. Strobls Vertrag endet genauso wie der von Johnson am 30. Juni. Der 32 Jahre alte Flügelspieler ist seit 2014 bei der Borussia unter Vertrag, hatte in dieser Spielzeit aber immer wieder muskuläre Probleme und kommt deshalb seit August nur auf 271 Einsatzminuten.