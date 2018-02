Gladbach-Youngster Cuisance in Autounfall verwickelt

Mönchengladbach (SID) - Mittelfeldspieler Mickael Cuisance vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach war am Montagnachmittag in einen Autounfall verwickelt. Wie Gladbachs Sportdirektor Max Eberl der Bild-Zeitung bestätigte, blieb der 18-jährige Franzose bei dem Vorfall am Autobahnkreuz Neersen auf der A52 aber unverletzt: "Mickael hatte einen kleinen Unfall. Es ist aber alles geklärt und es geht ihm gut."

War in einem Unfall verwickelt: Mickael Cuisance © SID

Wie Bild und die Rheinische Post berichteten, sollen drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen sein, eine Person wurde verletzt.