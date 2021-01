Gladbach gegen Bayern ohne Lazaro - Plea wird wohl starten

Mönchengladbach (SID) - Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach will den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München im Bundesliga-Topspiel dort treffen, wo er am meisten anbietet. "Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch, weil es ihnen auch hilft", sagte Rose vor dem Duell im Borussia-Park am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN): "Das verursacht in anderen Räumen die Chance, da als Gegner reinzustoßen. Das ist ein offenes Geheimnis."

Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Bayern München © SID

Dies allerdings gelte es, "gut und konsequent und konstant zu nutzen". Die Bayern haben bereits 21 Gegentore (in 14 Ligaspielen) kassiert und mussten wie zuletzt beim 5:2 gegen den FSV Mainz 05 häufig Rückstände drehen.

"Wir wissen, dass wir gegen den FC Bayern spielen, der Tabellenführer ist, der in einer sehr guten Verfassung ist", betonte Rose: "Dennoch versucht jeder immer wieder, sie zu schlagen. Das wollen wir auch probieren." Im Dezember 2019 hatte die Borussia die Münchner durch zwei Tore von Ramy Bensebaini mit 2:1 besiegt.

Fehlen wird den Gladbachern definitiv Valentino Lazaro wegen einer Muskelverletzung. Alassane Plea hingegen sei nach einem Kurzeinsatz bei Arminia Bielefeld (1:0) nun wieder ein Kandidat für die Startelf. Bei Bensebaini (nach Corona-Erkrankung) aber werde es "definitiv nicht für 90 Minuten" reichen.