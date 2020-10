Gladbach gegen Leipzig ohne Zuschauer

Mönchengladbach (SID) - Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer RB Leipzig findet am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) ohne Zuschauer statt. Grund ist die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen. Schon für das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid am Dienstagabend (2:2) waren keine 300 Fans zugelassen worden. Für das Leipzig-Spiel hatte Gladbach den Ticketverkauf erst gar nicht gestartet.