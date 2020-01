Gladbach mit zwei Siegen gegen Freiburg

Jerez de la Frontera (SID) - Borussia Mönchengladbach hat sich eine Woche vor Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga in ansprechender Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kam in zwei Testspielen gegen den Ligarivalen SC Freiburg im spanischen Jerez de la Frontera zu zwei 2:1-Erfolgen.

Rose und Mönchengladbach siegen doppelt gegen Freiburg © SID

Entscheidender Mann im ersten Spiel war Stürmer Alassane Plea mit zwei Toren (49., 65.). Nils Petersen (72.) verkürzte für Freiburg. In der zweiten Begegnung ging der SC durch Florian Kath (59.) in Führung. Breel Embolo (69.) und Keanen Bennetts (88.) drehten mit ihren Treffern aber die Begegnung.

Der Tabellenzweite Gladbach gastiert zum Start der zweiten Saisonhälfte am kommenden Freitag bei Schalke 04.