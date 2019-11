Gladbach ohne Ginter und Elvedi gegen Wolfsberg

Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach muss am vorletzten Spieltag der Europa League auch auf Matthias Ginter und Nico Elvedi verzichten. Rio-Weltmeister Ginter verzichtete wegen einer Muskelverletzung auf die Reise nach Graz, wo die Borussia am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) beim Wolfsberger AC antritt. In Nico Elvedi (Risswunde) fällt ein weiterer Innenverteidiger aus, dafür meldete sich Tony Jantschke rechtzeitig fit.

Matthias Ginter fällt wegen einer Muskelverletzung aus © SID

Die Borussia muss in Österreich zudem ohne Christoph Kramer auskommen, der nach dem späten Siegtreffer gegen AS Rom (2:1) durch Marcus Thuram wegen seines emotionalen Jubels Gelb gesehen hatte und nun gesperrt ist.