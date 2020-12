Gladbach ohne Plea gegen Hoffenheim

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Torjäger Alassane Plea verzichten. Der Franzose zog sich in der Begegnung bei Eintracht Frankfurt (3:3) eine Verletzung am Kniebeuger zu und fehlt auch im Pokalspiel beim Regionalligisten SV Elversberg am Dienstag.

Plea fehlt Gladbach gegen Hoffenheim © SID

Nationalspieler Jonas Hofmann könnte in Elversberg nach überstandenem Muskelbündelriss im Oberschenkel wieder zur Verfügung stehen. Für das Spiel gegen Hoffenheim ist Hofmann noch kein Thema.

Trainer Marco Rose rechnet gegen Hoffenheim mit einem "sehr intensiven Spiel". Ein Sieg in der Liga sei aber "unheimlich wichtig, um mit einem guten Gefühl in die kurze Winterpause zu gehen".