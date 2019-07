Gladbach testet gegen SCO Angers und Athletic Bilbao

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat zwei weitere attraktive Testspiele für die Vorbereitung auf die kommend Saison 2019/20 vereinbart. Am 27. Juli spielt die Fohlenelf in Straelen gegen den französischen Erstligisten SCO Angers. Einen Tag später trifft Borussia in Velbert auf den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.