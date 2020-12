Gladbach verlängert mit Stindl und Jantschke bis 2023

Mönchengladbach (SID) - Der Kapitän bleibt an Bord: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Lars Stindl um zwei Jahre bis Juni 2023 verlängert. Routinier Tony Jantschke (30) wurde ebenfalls für zwei weitere Jahre an den Klub gebunden. Das teilte der fünfmalige deutsche Meister vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit.

Kapitän Stindl bleibt Gladbach treu © SID

"Wir freuen uns sehr, dass wir Lars für zwei weitere Jahre bei Borussia haben. Er ist Leistungsträger, Anführer und Kopf unserer Mannschaft", sagte Sportdirektor Max Eberl. Trainer Marco Rose ergänzte: "Sie sind sehr wichtige Spieler für Borussia. Auf aber auch neben dem Platz und in der Kabine hat ihr Wort einen hohen Stellenwert."

In den neuen Kontrakt von Jantschke wurde zudem eine Vereinbarung aufgenommen, dass er nach dem Ende seiner Laufbahn eine Aufgabe im Verein übernehmen wird. "Tony ist ein Vorbild an Professionalität und Verlässlichkeit und eine wichtige Säule in unserer Mannschaft", sagte Eberl. Jantschke spielt seit über 14 Jahren für die Borussia. Im Kader von Trainer Marco Rose ist er der dienstälteste Profi.

"Borussia ist für mich längst zur zweiten Heimat geworden", sagte Jantschke und fügte an: "Dass der Verein mich auch nach meiner Zeit als Spieler hier einbinden möchte, ehrt mich sehr und ich freue mich auf das, was dann auf mich zukommt."