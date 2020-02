Gladbach wieder mit Kramer - Bensebaini zurück im Training

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann im Derby bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder auf Rio-Weltmeister Christoph Kramer bauen. Der Mittelfeldspieler, der beim 2:2 in Leipzig wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt wurde, ist laut Trainer Marco Rose wieder ohne Einschränkung fit.

Kopfverlezungen sind bei Kramer keine Seltenheit © SID

Verzichten muss Rose weiterhin auf Abwehrspieler Ramy Bensebaini (Muskelfaserriss). "Er ist gestern wieder ins Training eingestiegen und nur im Notfall eine Option", sagte der Coach am Donnerstag. Näher an einem Einsatz ist Innenverteidiger Tony Jantschke, der nach einem Muskelfaserriss seit Anfang der Woche trainiert. Linksaußen Fabian Johnson trainierte am Donnerstag als Vorsichtsmaßnahme nicht mit, sei aber laut Rose "grundsätzlich fit".