Gladbacher Kramer erleidet Bänderriss

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in der Vorbereitung auf die neue Saison einige Zeit auf Christoph Kramer verzichten. Der Weltmeister von 2014 hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und "fällt bis auf Weiteres aus", teilte der fünfmalige deutsche Meister am Donnerstag mit. Die Gladbacher starten am 17. August mit einem Heimspiel gegen Schalke 04 in die Spielzeit.