Gladbachs Europa-League-Gegner Wolfsberg sucht neuen Trainer

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbachs Europa-League-Gegner Wolfsberger AC hat seinen Trainer Gerhard Struber zum englischen Zweitligisten FC Barnsley ziehen lassen. Dies bestätigte der Tabellendritte der österreichischen Bundesliga. Als Interimstrainer übernimmt vorläufig Hannes Jochum.

Gerhard Struber trainiert zukünftig den FC Barnsley © SID

Österreichischen Medienberichten zufolge kassiert Wolfsberg eine Ablöse von rund eine Million Euro für Struber, der den WAC erstmals in der Klubgeschichte in den internationalen Wettbewerb geführt hatte. Ein erstes Angebot hatten die Kärntner in der vergangenen Woche noch abgelehnt.

Das Hinspiel in der Europa-League-Gruppenphase hatte Gladbach überraschend 0:4 gegen Wolfsberg verloren.