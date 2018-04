Gladbachs Herrmann erleidet Außenband- und Innenbandteilriss

Mönchengladbach (SID) - Für Patrick Herrmann von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist die Saison wohl vorzeitig beendet. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch im Training einen Außenband- und Innenbandteilriss im linken Sprunggelenk zu. Nach Angaben der Borussia fällt Herrmann "bis auf Weiteres" aus.

Das Verletzungspech bleibt Patrick Herrmann treu © SID

Herrmann hatte in den vergangenen drei Spielen jeweils in Borussias Startelf gestanden. Zuvor hatte sich der Pechvogel nach mehreren Verletzungen zurück in die Mannschaft gekämpft. Seit 2015 wird Herrmann immer wieder von Blessuren zurückgeworfen.

Trainer Dieter Hecking muss derzeit in Raul Bobadilla (Aufbautraining nach Muskelfaserriss im Oberschenkel), Fabian Johnson (Rückenproblemen), Mamadou Doucoure (Muskelteilriss im Oberschenkel) und Juli Villalba (Muskelbündelriss) verletzungsbedingt auf vier weitere Spieler verzichten. In Gastspiel bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlt zudem Kapitän Lars Stindl wegen einer Gelbsperre.