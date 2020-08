Gladbachs Plea ins Trainingslager nachgereist

Harsewinkel (SID) - Der zuletzt angeschlagene Torjäger Alassane Plea ist ins Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nachgereist. Der Franzose drehte am Morgen kurz nach seiner Ankunft mehrere Runden auf den Plätzen in Harsewinkel. Wegen muskulärer Probleme war der 27-Jährige bei der Abreise am Montag noch in Gladbach geblieben.

Plea erzielte letzte Saison 10 Tore für die Gladbacher © SID

"Wir konnten ihn im Borussia-Park besser behandeln, deswegen ist er länger dort geblieben. Schön, dass Lasso jetzt da ist", sagte Sportdirektor Max Eberl. Für den abschließenden Test am Samstag (15.00 Uhr) gegen SC Paderborn dürfte Plea aber noch keine Option sein.