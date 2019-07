Glasner feiert erfolgreiches Debüt

Wolfsburg (SID) - Oliver Glasner hat einen erfolgreichen Einstand als Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gefeiert. Der Europa-League-Teilnehmer gewann sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Drittligisten Hansa Rostock auf dem heimischen Trainingsgelände mit 2:1 (2:0).

Erster Sieg für den VfL Wolfsburg unter Oliver Glasner © SID

Felix Klaus (1., 37.) schoss den VfL vor der Pause mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Korbinian Vollmann (72.) gelang der Anschlusstreffer für den viermaligen DDR-Meister.

Glasner war in der Sommerpause vom Linzer ASK zu den Niedersachsen gewechselt und tritt damit in die Fußstapfen von Bruno Labbadia. Sein Pflichtspieldebüt feiert der 44 Jahre alte Österreicher am 12. August im DFB-Pokal beim Drittligisten Hallescher FC, ehe eine Woche später der Bundesligastart gegen den 1. FC Köln ansteht.